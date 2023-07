PM Pedro Marra

(crédito: Divulgação/Iecap)

Um grupo de 1.017 estudantes do Centro de Juventude vai se formar em cursos profissionalizantes e oficinas culturais e esportivas, às 19h desta quarta-feira (12/7), com cerimônia no Museu Nacional da República. Incentivado pela Agência de Transformação Social (Iecap), o programa atende a jovens de 15 a 29 anos em regiões de vulnerabilidade social, como Ceilândia, Estrutural e Samambaia.

Projeto leva arte e cultura a 1,2 mil jovens



Centro de Juventude promove série de Workshops Culturais em Ceilândia



Aulas nos três Centros de Juventude do DF voltam na próxima segunda-feira

As 64 turmas, que estudaram de julho de 2022 a julho deste ano, vão se formar com apoio da Secretaria da Família e Juventude do Distrito Federal. Durante o evento, os formandos vão ocupar o Museu Nacional, com apresentações culturais e esportivas promovidas pelos próprios jovens.



A noite de formatura marca a capacitação dos jovens nos cursos profissionalizantes de assistente administrativo com ênfase em recursos humanos, massoterapia e cuidador de idoso. Pelas oficinas, os jovens concluíram aulas de muay thai, karatê, preparação para o mercado de trabalho, culinária MasterCria (com capacitação teórica e prática de culinária), teatro, violão e breakdance.



Para além dos cursos e oficinas, os Centros de Juventude também disponibilizam acolhimento e orientação psicossocial para jovens e familiares. No último ano, mais de 750 atendimentos foram realizados nas unidades, que acolhem quem precisa de capacitação.

A recepção no Museu conta com a exposição fotográfica Olhares da Vila, que poderá ser apreciada no lado de fora do auditório. O trabalho reúne uma seleção de fotos autorais dos jovens da periferia que retratam as belezas e a realidade do DF.

Formatura Centro de Juventude 2023



Nesta quarta-feira (12/7), às 19h, no Museu Nacional da República. Evento de celebração de 1.017 formandos do Centro de Juventude, em cursos profissionalizantes e oficinas culturais e esportivas



Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.