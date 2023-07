PM Pedro Marra

Fachada da 38ª DP (Vicente Pires) - (crédito: Sarah Peres/CB/D.A. Press)

Um homem, de 48 anos, foi preso por estuprar uma mulher, sem identidade revelada, em um barraco de lona na Vila São José, em Vicente Pires. O crime ocorreu por volta das 11h deste domingo (9/7), quando policiais civis da 38ª Delegacia de Polícia, da região, souberam do crime após separarem uma briga entre dois homens em meio a uma multidão de populares.

Os policiais se aproximaram com a viatura para apartar a luta corporal, mas um dos envolvidos estava agressivo e deu chutes contra o veículo. O homem, que estava descontrolado, teve que ser algemado. Durante a ação, acabou lesionando um dos policiais.

Após os policiais conseguirem deter o agressor e colocá-lo dentro da viatura, o homem começou a dar chutes contra o carro e danificou a grade de contenção. Ao apurar o ocorrido, os policiais foram informados de que o autor, momentos antes, foi flagrado estuprando uma mulher.

A testemunha passava pela rua quando ouviu gritos de uma mulher vindo do interior do barraco de lona onde o agressor mora. Ao entrar no local, o homem viu a vítima deitada na cama e o autor cometendo o crime de estupro.

Quando percebeu a presença desse outro homem, o autor se levantou e a mulher correu chorando para fora do barraco dizendo que o suspeito a tinha estuprado. Em seguida, a vítima desmaiou e foi socorrida por populares.

Luta corporal

Inconformado com a atitude do homem, o estuprador partiu para cima da testemunha e começou as agressões, momento no qual os policiais chegaram para cessar a briga. Segundo informações da 38ª DP, a vítima é uma mulher em situação de rua e usuária de drogas. Ela teria ido até o barraco do autor para usarem os entorpecentes.

Com a prisão, o acusado foi levado à 8ª DP (SIA), onde foi autuado em flagrante pelos crimes de estupro, lesão corporal contra policial, resistência e dano qualificado. Somadas, as penas podem alcançar 16 anos de prisão.

Após a formalização da prisão, o autor foi encaminhado à carceragem da Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP), onde permanece à disposição da justiça. A vítima do estupro ainda não foi localizada.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) pede que quem tiver informações sobre o paradeiro dela, que informe por meio do telefone 197, disque denúncia da corporação.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.