PM Pedro Marra

(crédito: Ed Alves/CB)

Os termômetros marcaram temperatura mínima de 9,4ºC em Águas Emendadas e no Gama, na manhã desta segunda-feira (10/7). Mas a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de aumento das temperaturas ao longo desta semana, variando entre 11ºC e 30ºC, no Distrito Federal.

Durante esta tarde, a temperatura máxima pode chegar a 29ºC, quando o tempo fica mais seco e a umidade relativa do ar deve atingir 20%. “A tendência é de aumentar tanto a mínima quanto a máxima até o fim da semana. O tempo fica oscilando a temperatura de entre 11ºC e 12ºC e de 29ºC à 30ºC, típico do inverno”, explica a meteorologista do Inmet Dayse Moraes.

Enquanto isso, a umidade máxima pode atingir 85%. “Com esse tempo, teremos dias claros, com poucas nuvens e vento variando de fraco a moderado”, acrescenta a especialista.

Dayse adianta que, na quinta e sexta-feira, a umidade do ar pode baixar um pouco mais e exigir cuidados com a saúde: se hidratar e evitar atividades físicas das 10h às 17h. "Podemos ter uma alerta laranja para umidade abaixo de 20%", completa.

Menores temperaturas do ano

Na virada da última sexta-feira (7/7) para este sábado (8/7), os termômetros de Planaltina registraram 6,8°C, a menor temperatura do ano até então. Antes, o recorde era de 7,5ºC, captados na mesma data e região, segundo Inmet.

Anteriormente, o Gama era a cidade do DF com os menores registros de temperatura mínima de 2023. Na manhã de 29 de junho, o Instituto Nacional de Meteorologia notificou 8,6°C na região, que vinha batendo seguidos recordes de dias mais frios da capital: 9,2°C, em 19 de junho e 9,6ºC, em 20 de maio e em 27 de junho.



