Garoto colocou pé em "posição inadequada", diz administração do Nicolândia

PM Pedro Marra MS Mariana Saraiva

(crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O acidente no qual o menino Matheus Toscano, de 12 anos, sofreu uma fratura exposta no pé direito ao usar o Barco Viking, do Nicolândia Parque Urbano, em 2 de junho, ocorreu devido a uma “situação inesperada”, de acordo com alegação da administração do local. “Durante o trajeto da atração, antes de sua conclusão, o visitante colocou seu pé em uma posição inadequada”, diz um trecho da nota enviada ao Correio.

De acordo com a nota, Matheus recebeu pronto atendimento dos serviços de primeiros socorros do parque. “A pedido de sua tia, que informou possuir convênio médico, ele foi encaminhado ao Hospital Santa Lúcia (localizado na Asa Sul). Vale ressaltar que a equipe do parque acompanhou todo o procedimento com atenção”, complementa o parque de diversões.

Além da fratura exposta, o acidente causou o rompimento do tendão e o menino precisou passar por uma cirurgia, com mais de 20 pontos. No dia seguinte ao caso, a administração do parque diz que entrou em contato com a família do garoto para oferecer total assistência, acompanhando de perto todos os procedimentos necessários.

Por fim, a nota enviada pelo Nicolândia Parque Urbano garante que segue todas as normas de segurança estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em especial a NBR 15926 — que regulamenta os parques de diversões no Brasil. “Estamos comprometidos em proporcionar um ambiente seguro e agradável para todos os visitantes”, conclui a nota.

Na próxima sexta-feira (14), o menino vai ao Instituto de Medicina Legal (IML) realizar o exame de corpo delito. Mãe do menino, a comunicóloga Roberta Toscano, 44, assegura que a fratura e o tendão de Mateus ainda não estão recuperados. "Meu filho ainda está sem poder colocar o pé no chão. Temos uma longa recuperação pela frente", afirma. A Polícia Civil (PCDF) está investigando o caso.

Relembre

Roberta explica que a atração viking faz um movimento pendular, de sobe e desce. "Ele estava sentado no canto do brinquedo. Quando o barco começou a se movimentar, devido à velocidade, o corpo dele se soltou do assento onde estava e o pé se prendeu em um vão entre a plataforma de acesso ao brinquedo e o barco. Foi quando puxou o pé do buraco e percebeu que havia rasgado o tênis e se machucado", conta.

O garoto estava com cinto e barra de segurança, inclusive, colocados pelo instrutor do brinquedo, segundo Roberta. "Diante da quantidade de sangue todos começaram a gritar, o brinquedo foi parado, e o brigadista do parque colocou gaze no machucado", lembra. A família chamou um carro de transporte por aplicativo e foi para o Hospital Santa Lúcia, na Asa Sul.

De acordo com a mãe do menino, o brinquedo voltou a funcionar cerca de 30 minutos depois do ocorrido. A família relata que mesmo depois de um mês do acidente, o menino segue sem pisar no chão, nem ir à escola. Ele tem ido ao hospital toda semana para trocar o curativo. "Ainda bem que temos plano de saúde, porque não recebemos assistência por parte do parque. Acredito que se ele não tivesse com tênis de couro forte, teria perdido o pé", diz a mãe.

Para Roberta, o que mais assusta é o fato de o parque não dispor de uma estrutura de atendimento médico para crianças. Por conta disso, a mãe abriu uma ocorrência na 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte). A Secretaria de Esportes, responsável pela gestão do Parque da Cidade, onde o Nicolândia funciona, afirmou, em nota, que o local tem licença de funcionamento por prazo indeterminado.

Anualmente, os órgãos competentes fiscalizam atividades de risco. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil fazem a vistoria. Durante a fiscalização, os órgãos pedem os laudos da parte mecânica e elétrica para elaboração de parecer. Semestralmente o parque atualiza os laudos. O procedimento de solicitação de fiscalização é feito pelo Nicolândia quando eles pedem a renovação da licença de funcionamento.



Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.