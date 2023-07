Cadela arremessada contra portão no Lago Sul encontra lar temporário

MS Mariana Saraiva

Cadelinha encontra lar temporário - (crédito: Material cedido ao Correio )

A cadela que foi arremessada contra um portão no Lago Sul encontrou um lar temporário e está recebendo amor e carinho. Ela está em fase de adaptação e se tudo der certo, poderá ser adotada de forma definitiva pelos novos tutores, que afirmaram ao Correio estarem apaixonados pela cachorrinha.

A vida da cadelinha ganhou um novo rumo no último domingo (9/7), quando seu antigo tutor foi preso por arremessá-la brutalmente contra um portão no Lago Sul, no dia 1º de julho. Na ocasião, o homem caminhava com a cachorra pela rua, no Lago Sul, quando a cadela tentou parar. Nesse momento, ele a levantou pela guia e a arremessou violentamente contra um portão.

O homem apertou o interfone de uma casa, mas ninguém apareceu na rua. Logo em seguida, ele saiu andando com o cão. Os moradores da região ficaram indignados ao ver as imagens das câmeras de segurança da rua e denunciaram o caso à Polícia Militar (PMDF). O homem é uma pessoa em situação de rua, fato que dificultou sua localização imediata.

Os policiais do 5º Batalhão encontraram o suspeito na QI 13 do Lago Sul e realizaram a abordagem. O homem empurrava uma espécie de carrinho onde havia uma caixa de papelão dentro da qual estava a cadela, parcialmente envolta em plástico bolha, com a boca amarrada com um barbante, visivelmente assustada. O indivíduo foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia para providências, passou por audiência de custodia e foi liberado. Depois da prisão do homem, a cadelinha ficou sob cuidados da organização não governamental (ONG) Adoção São Francisco.

Veja o momento do resgate:

