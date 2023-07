Furto de cabos de energia restringe abastecimento de água em Sobradinho II

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Alencar)

Os furtos de cabos de energia restringem o abastecimento de água em Sobradinho II, nesta terça-feira (11/7). Segundo nota do GDF, os condutores subtraídos abasteciam Estação Elevatória de Água Tratada Lago Norte, nas proximidades do Shopping Iguatemi. No momento a unidade opera com capacidade reduzida no fornecimento.

Segundo nota, "a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) está trabalhando para substituir os equipamentos furtados e reparar os danos causadas na estrutura da estação, de forma a garantir a retomada do fornecimento de água à população atingida. A companhia pede à população da região que utilize a água de forma racional até o restabelecimento completo dos serviços".



