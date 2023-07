CB Correio Braziliense

A população do Distrito Federal não vai precisar mais agendar horário pela manhã para emitir a carteira de identidade. A medida vale a partir desta terça-feira (11/7) nas unidades da Polícia Civil do DF (PCDF), que estendeu o serviço em todos os postos de atendimento, anexos às delegacias de polícia, em dias úteis, das 7h às 20h30. Até então, o atendimento presencial terminava às 19h.

Durante a tarde, a PCDF vai priorizar atendimento por agendamento, feito no site da corporação. Há possibilidade de encaixes por ordem de chegada e respeitadas as preferências legais, em caso de falta de quem fez agendamento.

Os postos de identificação biométrica estão disponíveis nas seguintes delegacias: 1ª DP (Asa Sul); 3ª DP (Cruzeiro); 4ª DP (Guará); 16ª DP (Planaltina); 32ª DP (Samambaia); 33ª DP (Santa Maria); 6ª DP (Paranoá); 30ª DP (São Sebastião); e 27ª DP (Recanto das Emas).

O atendimento nas agências do Na Hora ocorre das 7h às 19h, com agendamento por meio do site da Polícia Civil do DF. Também será usada a Unidade Técnica de Atendimento Móvel (Utam), da PCDF, a fim de disponibilizar mais vagas para atendimento. A primeira via do registro civil é gratuita, e a segunda custa R$ 42.

É necessário apresentar a certidão de nascimento e casamento (caso a pessoa tenha), além do CPF. Quem quiser incluir outros documentos como Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho e título de eleitor deve apresentar os originais. Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas neste link.

Em atendimentos agendados, o requerente deverá se apresentar com 15 minutos de antecedência para verificação prévia da documentação. Em caso de comparecimento após o horário agendado, será considerada ausência.

Diariamente são disponibilizadas 1,3 mil vagas e a PCDF costuma atender 1,1 mil pessoas, pois alguns não comparecem. Na capital federal, há quase 650 mil pessoas aptas para o serviço 2ª Via Fácil, que permite a reimpressão on-line da carteira de identidade, com funcionamento 24 horas por dia.

O usuário faz a solicitação digital da carteira de identidade, gera o boleto de pagamento no valor de R$ 42 e escolhe o local da retirada, dispensando o comparecimento pessoal para o atendimento.

Com informações da Agência Brasília

