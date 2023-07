CB Correio Braziliense

Casal de Guiné Bissau cria Instituto Social da Criança e do Adolescente, em Taguatinga - (crédito: Isca/Divulgação)

Professores missionários de Guiné Bissau, na África, Jonatas José e Simira de Pina criaram o Instituto Social da Criança e do Adolescente (Isca) para atender crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social, com aulas gratuitas de inglês e de outras disciplinas de apoio. A inauguração do local vai ocorrer na próxima segunda-feira (17/7), na QNL 21 de Taguatinga Norte.

A Isca tem objetivo de levar educação de qualidade — por meio do esporte e da cultura — para crianças e adolescentes que estão em situação de risco, de periferias e comunidades. A sede do Isca pretende atender 100 crianças com diferentes modalidades de cursos: inglês, espanhol, artesanato, reforço escolar e jiu jitsu.

Professor de inglês do Isca, Jonatas de Pina afirma que, com o atendimento das crianças no instituto, será feita a prevenção ao uso de drogas, além de dar a elas uma qualificação educacional. "Também combatemos as violências doméstica e sexual destas crianças e de suas mães, promovendo, assim, os direitos da criança e da mulher", explica um dos coordenadores da iniciativa.





Além de Jonatas, o time de professores é composto por quatro brasileiros: Marcela Samara Guedes Nunes Rocha, professora de espanhol; Lindaura Gomes da Silva Araujo pedagoga, que vai dar reforço escolar em matemática e português; Deniseviana Toledo, professora de artesanato, e Maxuel Emerson Almeida Santos, professor de Jiu-jitsu.

“A nossa intenção é atender crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade, independentemente se é brasileira ou refugiada. Atualmente, temos apenas crianças e adolescentes brasileiros inscritos”, explica Jonatas.

Ideia do projeto

O projeto surgiu em julho de 2011, em Guiné Bissau, com o objetivo de proporcionar às crianças e adolescentes o desenvolvimento físico, mental e espiritual na condição de liberdade e segurança. Jonatas explica que, devido à falta de recursos, preparo no país de origem e por motivo de saúde da esposa dele, o casal viajou ao Brasil, em 30 de outubro de 2014, para a realização de um tratamento médico, aproveitando para aprimorar os estudos e projetos missionários.

Nesse período, durante a estadia em São Paulo, Minas Gerais e no DF, eles perceberam que as crianças e adolescentes brasileiros em algumas partes do país encontravam-se em estado de vulnerabilidade social. Por isso, decidiu criar a Associação do Bem Estar dos Menores Africanos (Abema), em 14 de dezembro de 2016, em Brasília.

"De lá para cá, temos desenvolvido projetos missionários e ações pontuais em função de atender crianças e adolescentes no Sol Nascente e Estrutural, por exemplo”, lembra o professor de inglês.

Para abrir o Isca, o casal contou com o apoio da Quarta Igreja Presbiteriano de Taguatinga e da Vidafit, empresa que vende produtos naturais e suplementos. “Foi um desafio! Para viabilizar muitas coisas que fizemos, tivemos que tirar dinheiro do nosso bolso”, esclarece.

Metodologia adotada

A metodologia utilizada para dar aulas e avaliar os alunos será por meio de aulas expositivas e participativas, que dialoguem sobre conceitos, exercícios, vivências, práticas individuais em grupo, interação com profissionais da área, vídeos demonstrativos, dinâmicas, seminários e simulações.

Jonatas José de Pina é ativista social, natural da Guiné-Bissau, na África Ocidental, casado com a Simira A. Djata de Pina. Eles são pais de dois meninos: Winner e Kevin (brasileiros). Desde a infância, o sonho dele era ser agente de transformação social. “Diante desse propósito, eu vinha trabalhando e estudando em prol de transformar o meu sonho em realidade, mesmo com muitas dificuldades”, finaliza.

Saiba como ajudar

Quem quiser ajudar financeiramente com o projeto, pode entrar em contato por meio do celular (61) 99424-1899, enviar um Pix pelo CNPJ 2829575300190 ou pela conta bancária Banco do Brasil Ag.: 2912-2; C/C.: 137.860-9; Caixa Econômica Ag.: 0643 C/C: 3465-8 Op: 003.