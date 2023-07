Motociclista morre em acidente envolvendo três veículos na DF-128

CB Correio Braziliense

Motociclista de 40 anos morre em acidente na DF-128 - (crédito: CBMDF)

Um motociclista de 40 anos morreu em um acidente envolvendo três veículos, no final da tarde desta quarta-feira (12/7), na DF 128, altura da Chácara do Paraíso, região de Planaltina.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) prestou socorro no local. O óbito do condutor da motocicleta Yamaha/Fazer de cor roxa foi declarado no local. Também estavam envolvidos no acidente um Renault/Clio de cor vermelha e um Nissan/Frontier de cor cinza. Os demais condutores também foram atendidos e avaliados pelo CBMDF e por não apresentarem ferimentos, não necessitaram de transporte a uma unidade hospitalar.

Durante o atendimento, a via ficou interditada e permaneceu aos cuidados da PMDF. A cena foi preservada aguardando a chegada da Perícia.







Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.