Morre aos 29 anos, a jornalista Camila Holanda, após acidente de skate

LB Laezia Bezerra

(crédito: Arquivo Pessoal)

A jornalista Camila Holanda morreu, nesta segunda-feira (10), depois de passar uma semana internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base de Brasília (HBDF). Ela teve morte encefálica confirmada às 18h50. Camila sofreu um acidente de skate no Parque da Cidade, em 2 de julho, onde praticava o esporte. No momento do acidente, o namorado da jovem também estava no parque fazendo outra modalidade esportiva.

De acordo com amigos e familiares de Camila, ao cair do skate, que estava com as rodas travadas, a jornalista, que estava sem capacete, teria caído, atingido um bolsão de areia e batido com a cabeça no chão.

Natural de Fortaleza (CE), Camila era graduada e mestre pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Atualmente, era servidora concursada da Secretaria de Saúde do DF, onde entrou em abril de 2021. Ela trabalhou também como consultora de relacionamento do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).



O velório e o sepultamento serão realizados em Brasília, cidade onde Camila Holanda morava desde 2017 com os pais.

