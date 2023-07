Polícia fecha distribuidora usada como fachada para vender cocaína no DF

DD Darcianne Diogo

No estabelecimento, os agentes localizaram 85 pinos de cocaína, balança de precisão e R$ 176,00 em espécie - (crédito: PCDF/Divulgação)

Investigadores da 21ª Delegacia de Polícia, localizada em Taguatinga Sul, prenderam, nesta quinta-feira (13/7), traficante que usava uma distribuidora como fachada para vender drogas, em Águas Claras.

A investigação teve início há cerca de um mês, após os policiais receberem inúmeras denúncias anônimas. As equipes constataram a venda de drogas depois de monitorarem o local, por nome de “Ponto Certo”. De acordo com a apuração policial, para disfarçar a prática criminosa, o traficante entregava os entorpecentes dentro de sacolas plásticas ou até mesmo em pacotes de salgadinhos.

Um dos compradores foi abordado pelos policiais com uma porção de cocaína dentro de um pacote. Aos investigadores ele contou que pagou R$ 50 pela droga, via cartão de crédito. O traficante foi preso em flagrante e, com ele, foram apreendidos quatro pinos de cocaína e R$ 25. No estabelecimento, os agentes localizaram 85 pinos de cocaína, balança de precisão e R$ 176,00 em espécie, além de duas máquinas de cartão, que eram utilizadas para receber pagamentos pelas transações ilegais.



Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.