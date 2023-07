Oito PMs são presos por suspeita de duplo homicídio no DF

JE Júlia Eleutério

Câmera de segurança registra o duplo homicídio no Riacho Fundo 2. Policiais Militares de Goiás e do DF são suspeitos de cometer o crime - (crédito: PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, na manhã desta quinta-feira (13/7), oito mandados de prisão temporária contra oito policiais militares de Goiás e da capital federal. Os agentes são suspeitos de envolvimento em um duplo homicídio em plena luz do dia e em via pública, no Riacho Fundo 2, em 15 de fevereiro de 2021. Na operação, também foram cumpridas buscas em 25 endereços ligados ao grupo.

Chamada de Operação Vindicta, a ação policial teve como alvo sete militares da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) e um policial militar aposentado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Eles estão supostamente envolvidos no homicídio de um casal: o homem, de 24 anos, e a namorada, de 23 anos, foram brutalmente assassinados com aproximadamente 30 disparos de arma de fogo durante o dia em uma rua, na região do Riacho Fundo 2.

Segundo as investigações, o homem assassinado estaria envolvido com tráfico de drogas, além de ser suspeito em um homicídio no Estado de Goiás, o que pode estar relacionado com a motivação do crime. No entanto, a namorada dele não tinha histórico criminal. As diligências sobre o assassinato do casal ainda estão em andamento para apurar a responsabilidade e a participação dos suspeitos.

Durante a operação, os agentes da PCDF em conjunto com o os policiais civis de Goiás realizaram buscas em 25 endereços ligados aos suspeitos. O objetivo é coletar provas e evidências que possam ajudar no esclarecimento dos fatos. As buscas e prisões ocorreram no Distrito Federal, Luziânia, Valparaíso, Goiânia, Aparecida de Goiânia e Trindade.

Além da ação conjunta com a PCGO, a Polícia Civil do DF também contou com o suporte das Corregedorias das Polícias Militar de Goiás e do DF e com apoio do Ministério Público do DF (MPDFT) na operação.

Veja o vídeo do crime:



Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.