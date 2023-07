Saiba quem é o homem encontrado carbonizado dentro de carro, no Gama

DD Darcianne Diogo

A equipe do Instituto de Pesquisa de DNA Forense da Polícia Civil do DF (IPDNA/PCDF) identificou o corpo encontrado carbonizado dentro de um carro, no Núcleo Rural Ponte Alta, no Gama, próximo à Serra Dourada. Tratava-se do pedreiro Rafael Gomes, morador do Recanto das Emas. O cadáver estava em chamas no banco da frente do veículo, na noite de terça-feira (11/7), quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local.

A informação foi apurada por meio de pessoas ligadas à vítima. Segundo a PCDF, o resultado da identificação saiu em tempo recorde, na noite dessa quarta-feira (12/7), por meio do DNA. No entanto, a confirmação e formalização ocorreu nesta quinta-feira (13/7).







O caso é investigado pela 20ª Delegacia de Polícia (Gama) e corre em sigilo. No momento, não será repassada informações para não atrapalhar as investigações.

O carro

O Correio apurou que o veículo encontrado com o corpo de Rafael, um Renault Megane cinza, pertencia a ele mesmo. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para a atender a ocorrência por volta das 19h de terça-feira e encontrou o carro em chamas.

