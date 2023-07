Vídeo: Homem discute com mulher por conta de um aparelho de musculação

MS Mariana Saraiva

Briga em academia - (crédito: Redes sociais )

Um homem de 33 anos gritou com uma de uma mulher, 26, por conta de um aparelho de academia. O caso ocorreu, na terça-feira (11/7), na unidade da Bluefit de Planaltina. Em vídeo é possível ver a dimensão da briga.

Em depoimento à polícia, a moça contou que tudo começou quando ela retirou o celular do homem de um aparelho para que pudesse fazer o uso. O rapaz, de acordo com a mulher, teria deixado o celular na máquina de maculação para guardar o lugar. Porém, devido a demora, ela decidiu tirar o aparelho celular e começar a série de exercícios no aparelho. Mas o homem não teria gostado e iniciado a discussão pedindo que a mulher se retirasse.

Ao perceber a situação, um professor da academia tenta amenizar a situação e se coloca entre os alunos. No vídeo é possível ver o que homem tenta impedir que a mulher consiga filmar o momento. De acordo com o delegado da 31ª Delegacia de Polícia, Fabrício Augusto, que está à frente do caso, não houve ameaças e nem agressões apenas troca de xingamentos entre ambos. E todos os envolvidos foram ouvidos pela polícia.

Em nota, a rede de academias Bluefit informou que não compactua com qualquer forma de agressão e repudia veementemente toda e qualquer forma de violência. "A equipe da unidade permanece prontamente disponível para colaborar com as autoridades policiais e prestar todos os esclarecimentos necessários. O envolvido no incidente não faz mais parte do quadro de alunos da academia."

Veja o vídeo:



Saiba Mais Cidades DF Fitoterapia pode ser grande aliada para a saúde feminina, afirma médica

Fitoterapia pode ser grande aliada para a saúde feminina, afirma médica Cidades DF Congresso aprova crédito para duplicação de "rodovia da morte" no DF

Congresso aprova crédito para duplicação de "rodovia da morte" no DF Cidades DF Polícia fecha distribuidora usada como fachada para vender cocaína no DF

Polícia fecha distribuidora usada como fachada para vender cocaína no DF Cidades DF Saiba quem é o homem encontrado carbonizado dentro de carro, no Gama

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.