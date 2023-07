Traficantes alugam casa para vender drogas, ameaçam moradores e são presos

DD Darcianne Diogo

Os criminosos também ofereciam entorpecentes para venda pelas redes sociais - (crédito: PCDF/Divulgação)

Três homens apontados como líderes do tráfico de drogas em Brazlândia foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal. O trio teve a prisão flagrante convertida em preventiva pela Justiça durante audiência de custódia promovida nesta quinta-feira (13/7).

Segundo as investigações conduzidas pela 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), os acusados atuavam na Vila São José e estavam sendo monitorados há, pelo menos, três meses. Para vender os entorpecentes, os criminosos chegaram a alugar uma casa na região e se dividiram na prática ilícita: dois atendiam o público e o terceiro tinha a missão de vigiar as adjacências do imóvel.

A apuração policial também revelou que os traficantes ameaçavam comerciantes e moradores da Vila São José e ofereciam drogas nas redes sociais. Na terça-feira (11/7), dia em que foram presos em flagrante, os agentes flagraram dois usuários comprando droga dos autuados.

Um dos presos tinha condenação por tráfico de drogas e os outros dois se envolveram com o tráfico quando adolescentes. “O contexto de traficância no qual os agentes foram flagrados evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública", frisou a juíza do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) ao determinar a prisão preventiva.

De acordo, ainda, com a magistrada "as circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas”.





Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.