Imobiliária pede laudo de sanidade mental para locar imóvel para idosa

Dona Lia foi impedida de alugar apartamento para neta sem apresentar laudo de sanidade mental - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Uma idosa de 74 anos encontrou empecilhos para alugar um apartamento em Taguatinga, no Distrito Federal, por causa da idade. Maria Lia da Conceição Alves afirma que a imobiliária procurada por ela pedia, entre os documentos de praxe, um atestado de sanidade mental. A exigência a indignou.

Em conversa por aplicativo de mensagens, a aposentada buscava informações sobre a documentação necessária para alugar um apartamento para a neta. E foi informado que a idade máxima para a locação é de até 65 anos. Se caso quisesse prosseguir com contrato, ela deveria apresentar um laudo, expedido por um médico.





Dona Lia conta nunca ter vivido uma situação como essa na vida. “Isso nunca aconteceu comigo e fiquei decepcionada, humilhada. Isso é preconceito impedindo uma pessoa que tem condições financeiras e condições mentais de alugar um imóvel”, diz a aposentada.

Maria relata que ter encontrado outra imobiliária e a primeira coisa que perguntou foi sobre a idade. “Eles sequer me perguntaram minha idade e já terminamos os procedimentos, minha neta vai pegar a chave e ela vai se mudar.”

A advogada Raquel Braga, conta que segundo o estatuto do idoso, a pessoa idosa tem direito à moradia digna como qualquer pessoa. “Um absurdo isso, reflete o preconceito referente ao etarismo em nosso país”, comenta.

Nossa reportagem procurou a imobiliária, mas até o momento não conseguiu retorno. O espaço continua aberto para manifestações.

