Hospital da Criança transforma ambulatório em sala de cinema

CB Correio Braziliense

Ambulatório do Hospital da Criança vira sala de cinema. - (crédito: Hospital da Criança/Divulgação)

O ambulatório do Hospital da Criança foi transformado em uma sala de cinema nessa quinta-feira (13/7). As crianças que aguardavam uma consulta puderam desfrutar do espaço e assistir ao desenho animado Aventuras na Hidrosfera. O longa trata da biologia marinha, ecossistemas e água salgada.

A iniciativa tem a intenção de substituir o tédio da espera por entretenimento e lazer. Bruna Liberato, mãe da Valentina, refletiu sobre o impacto da ação. “Para nós que somos mães, já é muito difícil lidar com a rotina de um hospital. Então, quando vocês fazem um projeto desses para as crianças, com intenção de fazer com que elas se sintam mais em casa, faz total diferença”.

Valentina Ponssiano, 7 anos, conta que aprendeu um pouco mais sobre os tubarões-brancos e seus hábitos. “Existem peixes que ficam no tubarão para comer o que sobra deles”, explicou. A garota assistiu, junto às outras crianças, a um episódio que explicava o comensalismo, relação de cooperação biológica no qual outros peixes se fixam ao tubarão-branco e viajam junto a esses predadores para conseguir se alimentar de suas sobras.

Ao final da sessão, foi distribuído aos pequenos espectadores as revistas em quadrinhos, o que inspirou Valentina: “Também quero desenhar quadrinhos quando crescer. Foi muito legal”.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.