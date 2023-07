Homens são presos com grande quantidade de drogas, no Guará

CB Correio Braziliense

Além das drogas, os suspeitos também estavam com 11 munições calibre 38 e duas facas. - (crédito: Divulgação/PMDF)

Dois homens, que não tiveram a identidade revelada foram presos pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na madrugada desta sexta-feira (14/7), no Guará, por tráfico de drogas e posse ilegal de munição.

A captura ocorreu com base em informações do serviço de inteligência da PM. Uma equipe foi acionada para uma ocorrência de caso relacionado à Lei Maria da Penha e comportamento suspeito dos moradores.

Ao chegarem no local, os policiais perceberam que os suspeitos tentaram dispensar e esconder as drogas e munições. Mas, de acordo com a PMDF, a equipe conseguiu prendê-los em flagrante e recuperar os materiais com um dos presos. Na residência onde os abordados estavam, foram encontradas outras porções de drogas e mais munições.

No total, foram apreendidas três barras — de aproximadamente 1 kg — de maconha, 20 porções de cocaína, nove pedras grandes de crack, 25 porções de maconha prensadas, duas facas, 11 munições calibre 38 e R$ 50 em espécie. Os suspeitos foram conduzidos para a 4ª Delegacia de Polícia (Guará).



