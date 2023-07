Carro pega fogo em estacionamento e chamas atingem outros dois veículos

DD Darcianne Diogo

Três carros pegaram fogo, na noite desta sexta-feira (14/7), no estacionamento da Estação do Metrô, na Estrada Parque de Taguatinga (EPTG). Uma equipe de 18 militares do Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo informações da corporação, o fogo começou em um dos veículos, uma Toro vermelha, mas as chamas atingiram outros dois carros: um Pálio preto e um Honda City prata. Aos bombeiros, o motorista da Toro, de 59 anos, relatou que sentiu o cheiro de gasolina e parou no estacionamento. Em seguida, o fogo começou.

Os bombeiros se deslocaram rapidamente ao local e impediram que um botijão de gás que era transportado na caçamba da Fiat Toro, fosse atingido pelo fogo. Os condutores dos outros dois veículos atingidos pelo incêndio não estavam presentes no local.

