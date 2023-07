Temperatura deve subir no fim de semana e sábado (15/7) terá céu com sol

CB Correio Braziliense

Embora nesta madrugada (15/7) o Distrito Federal tenha chegado a mínima de 10ºC e Brasília 15º, o frio intenso não parece querer ficar por aqui. Segundo Cleber Souza, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a massa polar atuou entre sexta (14/7) e sábado (15/7), mas não deve influenciar o fim de semana.

As temperaturas voltam a subir, a máxima prevista é de 27°C no Plano Piloto e de 28ºC no DF. A massa de ar seco volta a ganhar força e a umidade relativa do ar varia entre 35% e 85% em 30% e 90%, em Brasília e no DF, respectivamente.

O céu segue com sol e poucas nuvens, com alguns períodos do dia com mais nebulosidade. As chuvas, segundo as previsões, ainda estão distantes e não há precipitação esperada.



