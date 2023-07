Dia mais frio do ano: termômetros marcam 7,5°C nesta sexta no DF

JE Júlia Eleutério

Os brasilienses sentiram na pele o frio congelante na manhã desta sexta-feira (7/7). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Distrito Federal registrou a menor temperatura neste ano com 7,5°C, captados em Planaltina. Além disso, a região do Plano Piloto também teve queda nos termômetros marcando 9°C nesta madrugada. No entanto, o órgão destaca que os próximos dias devem ser menos gélidos.

O recorde de dia mais frio foi batido em menos de um mês: até então, os termômetros haviam registrado a temperatura mais baixa em 29 de junho, com 8,6ºC no Gama. A cidade é campeã em clima gélido e já havia batido recordes de frio em outras datas: 9,2°C, em 19 de junho e 9,6ºC, em 20 de maio e em 27 de junho.

Frio perde força durante o dia

Mesmo com o dia muito frio, as temperaturas vão subir no período da tarde e podem chegar a 30°C. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 90%, sendo a menor nas horas mais quentes do dia. “O DF está sob o domínio de massa de ar seco. O tempo se mantém estável, mas as temperaturas terão uma ligeira elevação nos próximos dias”, destaca o meteorologista do Inmet Kleber Souza.

O especialista avalia que o dia será de céu claro com algumas poucas nuvens surgindo ao longo do período, além de predomínio de sol. “O frio surge assim que o sol se põe”, comenta Kleber. Para o fim de semana, as temperaturas devem variar entre 11°C e 27°C.

Fique de olho!

A Defesa Civil faz as seguintes orientações à população neste período:

Tenha especial atenção com crianças, idosos e pessoas doentes.

Mantenha-se agasalhado. Proteja também as extremidades do corpo, use toucas e luvas.

Beba bastante líquido.

Evite manter os ambientes muito fechados. Mantenha sua casa e local de trabalho limpos e arejados. Previna-se contra doenças respiratórias.

Procure agasalhar seu animal de estimação. Considere o uso de roupas de proteção. Abrigue-o em relação ao vento. Forre adequadamente o local de dormir.

Seja solidário. Doe agasalhos e cobertores para quem precisa. Carregue, se possível, esse material no carro. Encontrando alguém em situação de vulnerabilidade, faça a sua parte.

Se precisar permanecer ao ar livre, proteja-se do vento.

Em caso de necessidade, acione os serviços de emergência.



