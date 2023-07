Carro atinge traseira de ônibus e quatro pessoas ficam feridas na BR 040

CB Correio Braziliense

15/07/2023 - Acidente envolvendo carro e ônibus, na BR 040, no dia 15/07/2023, por volta das 9h20 - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Quatro pessoas precisaram ser transportadas para o hospital após um acidente envolvendo um carro e um ônibus, na BR 040, na altura do Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (CIAB), sentido Brasília.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência por volta das 9h20 deste sábado (15/7). Um Honda City prata bateu na traseira de um ônibus da Viação Pioneira.

O motorista do ônibus não se feriu e não precisou de socorro. Entre as quatro pessoas que estavam no carro, o motorista, de 64 anos, foi transportado pela ambulância da concessionária que administra a rodovia, e o Corpo de Bombeiros não obteve informações sobre o estado de saúde dele.

Uma das passageiras, uma mulher de 61 anos, foi levada para o Hospital Regional de Santa Maria, consciente e desorientada, sofrendo de uma crise nervosa, mas sem lesões aparentes. Outra ocupante, de 60 anos, foi transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e o CBMDF também não recebeu informações sobre seu estado de saúde. A outra passageira, de 82 anos, foi transportada consciente e orientada para o Hospital Regional de Santa Maria, com dores na região lombar.

15/07/2023 - Acidente envolvendo carro e ônibus, na BR 040, no dia 15/07/2023, por volta das 9h20 (foto: CBMDF/Divulgação)

Embora estivesse cheio, nenhum dos passageiros do ônibus sofreu nenhum ferimento. A faixa de rolamento sentido Brasília ficou totalmente interditada durante o atendimento impactando o trânsito na região.

A cena ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal.



