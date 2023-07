Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal lança pesquisa sobre pets no DF

CB Correio Braziliense

Existem diversas maneiras de ajudar no mundo da proteção animal, é possível adotar pets, apadrinhar animais de abrigos e doar todos os tipos de recursos, além de ajudar na divulgação dessas iniciativas.

E agora existe mais uma forma de contribuir. A Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema) lançou uma pesquisa inédita sobre a população de cães e gatos nas regiões administrativas (RAs) do Distrito Federal.

Segundo levantamentos anteriores, dos 3.010.881 habitantes do DF, 60% possuem animais domésticos, entre as casas entrevistadas, 41,9% têm cachorros e 11,1% têm gatos. Com essa nova pesquisa, a Sema busca obter dados mais precisos da quantidade de animais, especialmente os não castrados.

O objetivo da pesquisa é usar os dados coletados para auxiliar na criação de políticas públicas eficazes para os pets do DF, como ampliação do programa de castração e a sua unidade móvel.

“A ideia é que a gente consiga quantificar quantos animais nós temos em cada RA e, desses animais, quais estão castrados, vermifugados, vacinados, se são de vida livre ou se têm tutor fixo”, detalhou a subsecretária de Proteção Animal da Sema, Edilene Cerqueira.

Para participar acesse o link da pesquisa populacional de cães e gatos.

