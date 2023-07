Pdot discute mulheres e igualdade de gênero na próxima terça-feira (18)

CB Correio Braziliense

Pdot discute sobre mulheres e igualdade de gênero, na sede da Seduh - (crédito: Divulgação/Seduh)

O Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot) vai discutir o tema Mulheres e igualdade de gênero em evento realizado na sede da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Seduh-DF), na próxima terça-feira (18).

Na 13ª edição da oficina participativa da revisão do Pdot, lei que guiará o desenvolvimento urbano do DF nos próximos 10 anos, a população será ouvida a respeito do planejamento da cidade com relação às mulheres e à igualdade de gênero.

A oficina ocorrerá na próxima terça-feira (18/7), às 19h, no Edifício Number One, no Setor Comercial Norte (SCN), quadra 1, 18º andar.

O coordenador de Planejamento e Sustentabilidade Urbana da Seduh, Mário Pacheco, explica que o objetivo das oficinas é colocar no cenário de discussão do Plano Diretor os temas mais recorrentes pautados pela população, assim como outros que também devem ser considerados, por serem muito caros à sociedade civil. “É um esforço da Seduh de trazer todas as demandas, das mais diferentes áreas, para o momento da revisão do Pdot”, ressalta.

Para a coordenadora do grupo de acolhimento Mulheres Poderosas DF, Nathália Vieira, a participação no debate proposto pela oficina é de extrema importância. Na sua avaliação, as principais demandas do público feminino envolvem transporte, segurança e saúde. “Há uma necessidade de mais centros de saúde da mulher, além de locais de busca de informação para as mulheres”, comenta Vieira, que é assistente social.

Quem concorda sobre a relevância do evento é a profissional do grafite e produtora cultural Gabriela Maria da Silva, que já realizou mutirões de grafite feminino no DF com objetivo de dar autonomia e poder criativo às participantes. “As mulheres também são parte da sociedade”, enfatiza Silva, que destaca a necessidade de ter locais mais bem iluminados para melhorar a sensação de segurança nas cidades.

Para discutir esses e vários outros temas, a sua participação no evento é fundamental. Se não for possível estar presente, a reunião também será transmitida no canal da secretaria no YouTube, chamado Conexão Seduh.

Quem pode participar?

Podem participar das oficinas todos os moradores do Distrito Federal, de diferentes faixas etárias, gêneros e níveis socioeconômicos, interessados em discutir o planejamento urbano e o futuro da cidade. Para isso, basta comparecer nas datas e locais marcados.

Haverá o registro de falas e percepções, debates, mapas para os participantes identificarem suas localidades e demandas, exposição dos principais temas discutidos e a construção de um relatório final da reunião, que será divulgado posteriormente.

Ao todo, serão 53 oficinas organizadas pela Seduh ao longo deste ano. Enquanto 18 desses eventos públicos serão voltados a segmentos da sociedade, outros 35 serão sobre cada uma das regiões administrativas (RAs) do Distrito Federal. Confira o calendário completo.

Mais informações podem ser acessadas no site www.pdot.seduh.df.gov.br.

Serviço

Mulheres e igualdade de gênero

Data: 18 (terça-feira)

Horário: às 19h

Local: Edifício Number One, Setor Comercial Norte (SCN) Quadra 1, 18º andar

Acesso virtual: pelo YouTube no canal Conexão Seduh



Próximas oficinas de julho

Dia 22, às 9h, para a Região Administrativa de Santa Maria

Dia 25, às 19h, para a Região Administrativa de Sobradinho

Dia 27, às 19h, para o segmento Região Metropolitana

Dia 29, às 9h, para a Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol.





*Com informações da Agência Brasília

