Mulheres não devem ter medo do sucesso, afirma Janete Vaz, do Grupo Sabin

Janete Vaz: um dos caminhos para o sucesso é encarar os medos. "As respostas vêm após o primeiro passo", afirma - (crédito: Carlos Vieira)

Empreendedorismo não tem gênero. É com esse conselho que a cofundadora do Grupo Sabin, Janete Vaz, incentiva as mulheres que desejam empreender. Empresária, ativista, integrante de 11 conselhos e eleita pela revista Forbes como uma das mulheres mais poderosas do Brasil por duas vezes, Janete foi a convidada, desta quinta-feira (13/7), do Podcast do Correio.

Em conversa com as jornalistas Ana Maria Campos e Mila Ferreira, a empresária falou sobre o trabalho como líder do grupo Mulheres do Brasil, um coletivo suprapartidário que trabalha por igualdades de oportunidades entre gêneros e raças.

"As mulheres não devem ter medo. O que as impede de ter sucesso é o medo. Elas precisam buscar conhecimento, não ter vergonha de pedir ajuda. É preciso ter coragem para enfrentar os desafios, entendendo que todas as respostas que você precisa estão depois do primeiro passo. É preciso dar o primeiro passo", aconselha.

Janete conta que o começo da trajetória como empreendedora não foi fácil. No início da carreira, ela chegou a ter quatro empregos. "Cheguei em Brasília com três cartas de recomendação e não consegui emprego em lugar nenhum. Consegui um estágio em um laboratório. Trabalhei na área hospitalar e foi muito importante para minha formação. O desejo de abrir um negócio só cresceu. Abri, em 1984, em parceria com minha sócia [a empresária Sandra Costa]", relata.

"Quando comecei, existiam muitos homens nos negócios — 80% dos laboratórios pertenciam a eles. Nós não tínhamos experiência em gestão, erramos muito por essa falta de conhecimento. Intuição, sensibilidade e conhecimento ajudou. É importante saber definir suas prioridades para não prejudicar outros pilares da sua vida", acrescenta a empresária.

Além de ter uma política de gestão voltada à valorização dos colaboradores, o grupo empresarial presidido por Janete tem 78% de mulheres no quadro de funcionários. A empresária atribui parte do sucesso do empreendimento a essa política. "É a cultura de uma empresa com alma feminina", pontua. "Começamos com três colaboradores em uma sala de 90m². Hoje, estamos em 350 unidades, 78 cidades, 16 estados e com 7 mil colaboradores", completa.

Protagonismo

Fundadora e líder do Grupo Mulheres do Brasil, Janete Vaz acredita que o empreendedorismo pode ser um caminho de liberdade e autonomia femininas. "No comitê de empreendedorismo, o foco é este: gerar liberdade financeira para que elas tenham o poder de decidir a própria vida", explica.

"Começamos com 40 mulheres e agora somos 118 mil em vários comitês, com o propósito de não inventar a roda. Estamos presentes onde há um bom projeto. Somos suprapartidárias e ajudamos mulheres com qualquer tipo de ideologia. Nós trabalhamos o protagonismo e a proteção das mulheres. Um Brasil melhor só vai acontecer quando nós estivermos ajudando nas decisões, quando houver equidade", afirma.

Janete acredita que o Brasil ainda é carente de políticas públicas eficazes para combater o feminicídio e a violência contra a mulher. "Em Israel, por exemplo, um pai que assassinou uma mãe perde a paternidade do filho. O Brasil precisa criar políticas para inibir esse processo de violência contra as mulheres", comenta. Ao ser perguntada se deseja concorrer a um cargo público, a empresária nega. "As políticas que nós exercemos como sociedade civil têm um impacto maior. Não tenho esse desejo do poder. Eu não preciso estar com um cargo nessa esfera para fazer a política que acredito. A política está no trabalho, no dia-a-dia, na fé", conclui.

