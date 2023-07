Homem é preso pela PMDF em Ceilândia, após dar tiros para o alto

LB Laezia Bezerra

16/7/23 - Homem é preso pela PMDF após dar tiros para o alto - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo em Ceilândia, neste sábado (15). A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), foi acionada após o suspeito efetuar alguns disparos em uma chácara, durante a tarde.

Policiais do 8º batalhão foram até o local após receberam informações de que o homem estaria atirando para o alto na chácara 128 que fica localizada no Setor Habitacional do Sol Nascente (SHSN).

Após realizarem buscas pela região, os militares conseguiram localizar o suspeito na QNN 28 de Ceilândia e com ele encontraram uma pistola 635 calibre 25, com cinco munições intactas. Ele foi preso e encaminhado a 15ª Delegacia de Polícia, onde o flagrante foi registrado.



