Casal de idosos cai no golpe da batida e é sequestrado na BR 060

CB Correio Braziliense

16/7/23 - Casal de idosos cai no golpe da batida na BR 060 - (crédito: PMDF/Divulgação)

Na manhã do último sábado (15/7), um casal de idosos foi vítima do chamado “golpe da batida”, na qual os criminosos batem na traseira de um carro e roubam ou sequestram as pessoas no momento em que elas descem para conversar com o motorista.

Os suspeitos, uma mulher de 25 anos e um homem de 28, tinham cometido um outro crime em Samambaia e roubado o carro que usaram para atingir o casal de idosos na BR 060. Assim que desceram do próprio carro, as vítimas foram rendidas pelo casal, que abandonou o veículo roubado em Samambaia na rodovia.

Sob ameaças, as vítimas foram obrigadas a dirigir até o Gama e passar as senhas dos cartões de crédito e débito para os suspeitos, no entanto, eles não conseguiram efetuar saques. Em seguida, exigiram que o casal os levasse até a própria casa, na Fazenda Sucupira, no Riacho Fundo.

O filho das vítimas estava em casa no momento e foi agredido pelos suspeitos. Eles encontraram outro carro na casa e o encheram de eletrodomésticos. Prestes a fugir com os itens roubados, eles foram surpreendidos por policiais militares do 28º Batalhão e encaminhados para a 27ª DP, onde foi registrado o flagrante de roubo com restrição de liberdade em concurso com extorsão, roubo de veículo, roubo em residência e sequestro e cárcere privado.

O carro roubado em Samambaia e abandonado na rodovia foi devolvido para o dono.



Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.