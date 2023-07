PM Pedro Marra

Homens batem na traseiro de Polo prata e roubam carro de mulher, em Taguatinga - (crédito: PCDF/Divulgação)

Dois suspeitos de terem aplicado o golpe da batida, em Taguatinga, para roubar um Volkswagen Polo prata foram presos, na tarde desta quarta-feira (12/7), em Brazlândia. Em patrulha na região, policiais militares viram um Honda Civic prata estacionado em frente ao Centro de Ensino Fundamental (CEF) Vendinha. Um VW Voyage branco parou próximo, e os ocupantes desceram. Um deles entrou no Honda Civic e ligou o carro.

Em seguida, os homens foram abordados pelos policiais e encaminhados à 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) para registro do crime em flagrante. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), um homem se apresentou na delegacia dizendo ser dono dos dois veículos envolvidos no caso: o VW Voyage e o Honda Civic. Ele foi detido por adulteração e receptação.

Entenda o caso

O crime ocorreu por volta das 7h32 dessa segunda-feira (10/7). Em uma imagem de câmera de segurança da rua, é possível ver que o Polo parar atrás de um Toyota Corolla vermelho, momento no qual o Honda Civic chega devagar e colide com a traseira do Polo. Logo depois, duas mulheres saem do automóvel atingido para conversar com três homens do veículo que provocou o acidente.

Dois minutos depois, os acusados anunciam o assalto. A motorista do Polo chegou a ser empurrada no chão por um dos bandidos. Ele pede à mulher o que aparenta ser o celular dela, que também foi roubado antes do suspeito abandonar o local.

Assista a seguir o vídeo do roubo aplicado pelos suspeitos.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.