Correio promove debate com especialistas e autoridades sobre feminicídio

Especialistas e autoridades da área da segurança pública estarão reunidos nesta quinta-feira, no auditório do Correio Braziliense, em um seminário promovido pelo jornal. O evento, denominado "Combate ao feminicídio: uma responsabilidade de todos", tem o objetivo de estimular um debate sobre formas de enfrentamento desse crime que tem crescido de maneira desenfreada no Distrito Federal. Esta é a segunda edição do evento. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves fará a abertura do debate.

A jornalista e titular da coluna Eixo Capital, Ana Maria Campos, e o editor de Política e Brasil, Carlos Alexandre de Souza, serão os mediadores do debate. O seminário também será transmitido ao vivo pelas redes sociais do Correio Braziliense.

Participarão do debate a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, a assistente da assessoria internacional do Ministério das Mulheres, Rita Lima; a integrante da Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) e ativista pela Frente de Mulheres Negras no DF, Vera Lúcia Santana Araújo; a defensora pública e chefe do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, Antônia Carneiro; a perita criminal e diretora da Divisão de Perícias Externas do Instituto de Criminalística, Beatriz Figueiredo; a presidente da Comissão de Enfrentamento da Violência Doméstica da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF), Cristina Tubino; o promotor de Justiça do Distrito Federal Daniel Bernoulli e a delegada-chefe da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), Letízia Lourenço.

Para o secretário Sandro Avelar, o evento estimula a união de vários eixos da sociedade em prol do enfrentamento do feminicídio. "Painéis como esses, promovidos pelo Correio Braziliense, são essenciais para o aprofundamento do debate sobre a violência contra a mulher, que deve envolver todos diversos segmentos da sociedade, entre eles a imprensa, que tem um papel fundamental na conscientização e mobilização da população no enfrentamento desse tipo de violência. Segurança pública se faz por todos, e para todos", destaca o secretário.

Para Rita Lima, que representará o Ministério das Mulheres no evento, o debate deve gerar avanços na construção de políticas para as mulheres. "O diálogo entre as pessoas da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres é condição para uma aplicação efetiva da Lei Maria da Penha. Eventos como esse permitem-nos conhecer as possibilidades e os desafios da rede para avançar na construção de políticas públicas que garantam os direitos das mulheres", afirma Rita.

Só em 2023, já foram registrados 20 casos de feminicídio no DF, mais do que o total registrado em 2022, quando um total de 17 mulheres foram vítimas do crime brutal. De acordo com a Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015, o que caracteriza o feminicídio é a condição da mulher em relação ao seu algoz. O crime pode ser caracterizado pelo sentimento de posse ou ainda pelo simples fato de ocorrer em decorrência do gênero.

