Planalto agilizou assinatura de MP para que reajuste saia no início de agosto

Uma reviravolta fará com que o reajuste das forças de segurança do Distrito Federal entre na folha de pagamento de julho, com os policiais militares, civis e bombeiros recebendo a primeira parcela, de 9%, em agosto.

A folha de pagamento das três forças fechou previamente na sexta-feira (14/7). Com isso, os policiais e bombeiros já esperavam que a primeira parcela só caísse na conta em setembro. No entanto, a ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, fez um esforço para que a Medida Provisória (MP) fosse assinada e os valores fossem depositados a partir de agosto. O restante cairá em 1° de janeiro de 2024.

O governo argumentou que não publicou o PLN na sexta-feira porque só havia recebido o projeto de volta do Congresso Nacional no final da noite de quinta-feira (13/7). Os servidores fecharam os cálculos para que fosse à sanção do presidente sem erros. A reportagem apurou que o desejo era que fosse sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Como Lula está em agenda internacional na Bélgica, não haveria mais tempo para esperar. O texto, então, foi assinado na manhã desta terça pelo presidente em exercício Geraldo Alckmin (PSB).

No entanto, haverá uma celebração sobre a sanção da MP na sexta-feira (21/7), com policiais civis, militares e bombeiros. Até lá, Lula terá retornado de viagem. O evento deverá ocorrer às 15h, no Palácio do Planalto. As forças de segurança do DF são mantidas pelo Fundo Constitucional do DF (FCDF).

