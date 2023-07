Corpo é encontrado em cisterna na chácara de enteado de PM 

DD Darcianne Diogo

Policiais civis, militares e bombeiros encontraram, na tarde desta terça-feira (18/7), um corpo dentro de uma cisterna, em uma chácara no Parque Estrela Dalva, na Cidade Ocidental (GO). O cadáver estava localizado na residência do enteado do policial militar aposentado Jacob Vieira da Silva, 60 anos. O servidor está desaparecido há oito dias.

O corpo foi encontrado em um poço e estava envolto em um saco. As buscas no local começaram após a polícia receber uma denúncia anônima de que havia um corpo dentro de uma cisterna. Desde a noite dessa segunda-feira (17/7), equipes das forças de segurança se concentraram na vistoria do local.

Desaparecimento

Jacob está desaparecido desde 10 de julho, quando saiu de casa, em Santa Maria. Imagens das câmeras de segurança registraram o policial entrando em um veículo branco dirigido por outra pessoa.



Antes de desaparecer, o servidor recebeu uma ligação misteriosa pelo celular pedindo para que ele saísse de casa. Ao Correio, familiares do PM informaram que a ligação ocorreu pouco antes das 14h de segunda. Pelo telefone, Jacob teria dito: “Estou saindo aí fora”. Depois disso, pegou a arma, colocou na cintura e saiu da residência. Até o momento, os parentes sabem que o policial entrou em um Ford Ka branco, mas desconhecem quem seria o motorista e o destino.

