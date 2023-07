Neoenergia promove serviço itinerante para a população do DF

TC Thaynã Cantanhêde*

Neoenergia Distribuição Brasília (crédito: Divulgação Neoenergia) - (crédito: Felipe Barreira)

Entre os dias 17 a 22 de julho, a Neoenergia estará com o serviço itinerante para o público nas Administrações Regionais do Distrito Federal. Além do atendimento fixo nas RAs, a companhia contará com uma agência móvel que é 100% elétrica.

A agência móvel irá percorrer as cidades apresentando todos os serviços possíveis como a nova ligação, conserto de danos elétricos, troca de titularidade e o parcelamento de débitos. Os consumidores interessados podem também ter acesso a como consumir de forma consciente e tirar dúvidas sobre questões de segurança.

Os horários disponíveis para a população são: de terça-feira até quinta-feira, de 9h às 17h. O carro estará na Área Especial 8, no Setor Norte, em Planaltina. Na sexta-feira (21/7) e no sábado (22/7), o veículo ficará no Céu das Artes, na Quadra 113, no Lote 9, no Recanto das Emas, na ação Mais Perto do Cidadão, realizada pelo Governo do Distrito Federal (GDF).

Sobre o Cronograma

O cronograma com todas as informações está no site da própria empresa www.neoenergia.com ou no Twitter (@neoenergiabsb) e no Instagram (@neonergia_oficial). A empresa oferece também outros seis lugares fixos de atendimento. No Paranoá, em Planaltina, São Sebastião, Taguatinga, Samambaia e no Lago Sul, sem necessidade de agendamento. Uma outra opção são os postos do Na Hora.



*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel

