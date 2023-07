Morre Clarindo Bravin, aos 85 anos, que foi diretor pedagógico do Marista

CB Correio Braziliense

Clarindo Bravin - (crédito: Material cedido ao Correio )

Morreu, nesta terça-feira (18/7), o diretor pedagógico Clarindo Bravin, aos 85 anos. Nascido no Espírito Santo, o educador lecionou para uma geração de alunos no ensino médio do Colégio Marista da Asa Sul, também chamado de Maristão. Ele deixa a esposa, Rosa, e cinco filhos.

O corpo de Bravin será velado e sepultado nesta quarta-feira (19/7), no Cemitério Campo da Esperança, da Asa Sul. A causa da morte não foi divulgada. O velório do professor está marcado para 15h, na capela 6, do Campo da Esperança. O sepultamento será às 17h.



O diretor do Marista, Italiano Orivaldo Pincinato, lamenta a morte do companheiro de trabalho. "Era uma pessoa com grandes valores morais pela educação Marista recebida em sua juventude. Pessoa de hábitos simples, sempre carregando a alegria consigo", conta.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.