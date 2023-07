Carro fica destruído após colidir em poste durante acidente na BR-251

CB Correio Braziliense

Veículo ficou completamente destruído após o acidente. - (crédito: Dvulgação/CBMDF)

Na manhã desta terça-feira (18/7), um grave acidente na BR-251 deixou um homem de 27 anos ferido. O carro conduzido pela vítima bateu em um caminhão e, em seguida, colidiu contra um poste da rede de transmissão elétrica, ficando completamente destruído.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o motorista ficou preso nas ferragens. Após a remoção, a equipe de socorro constatou que o jovem apresentava laceração no crânio e na face, além de se queixar de dores no tórax.

O motorista do carro foi transportado para o Hospital de Base consciente, desorientado e estável. O condutor do caminhão, de acordo com o Corpo de Bombeiros, não ficou ferido. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Susto

Outro acidente, também na manhã desta terça-feira (18/7), assustou os moradores da QL 24 do Lago Sul. Um caminhão de entregas perdeu o freio e colidiu com a fachada de um imóvel em construção.

O motorista do caminhão saiu ileso do acidente. O homem de 27 anos explicou que o veículo teve defeito nos freios na descida da rua. O condutor não conseguiu reduzir a velocidade, só parando após se chocar com a parede da edificação e atingir um pilar metálico na construção.



Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.