Quarta-feira segue quente e seca; temperatura deve cair nos próximos dias

JE Júlia Eleutério

Vai preparando o casaco: frio deve chegar a partir de quinta-feira - (crédito: Ed Alves/CB)

Os brasilienses devem encarar mais um dia quente e seco no Distrito Federal. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar pode chegar a 20% na parte da tarde desta quarta-feira (19/7), enquanto os termômetros podem marcar 31°C. No entanto, o órgão pontua que, a partir desta quinta-feira (20/7), as temperaturas devem diminuir.



Meteorologista do Inmet, Kleber Souza destaca que esta quarta-feira se mantém quente e seca como nos dias anteriores, além de baixa nebulosidade e predomínio de Sol. “Praticamente, esse calor é até hoje. A partir de amanhã já tem queda na temperatura”, comenta.

Nas primeiras horas da manhã na capital, os termômetros chegaram a marcar mínima de 14°C nas estações meteorológicas do Plano Piloto e de Águas Emendadas, em Planaltina. No período, a umidade relativa do ar ficou em torno de 75%.

A respeito da quedas na temperaturas nesta quinta-feira (20/7), o meteorologista explica que o DF estará sobre a influência de um sistema de alta pressão que vai propiciar mais ventos e trazer mais nebulosidade para a região. “Isso favorece o declínio das temperaturas máximas e mínimas, aumenta a umidade e melhora um pouco a qualidade do ar”, ressalta Kleber.

Cuidados



Devido à baixa umidade, a Defesa Civil alerta para alguns cuidados necessários para esse período de seca. Confira:

Manter uma boa hidratação (água, sucos naturais, água de coco, etc). Sugerimos portar sempre que possível uma garrafa para reposição de líquidos.

Umedecer periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico.

Utilizar hidratantes labiais e cremes corporais para evitar ressecamento.

Utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade do ar em casa.

Manter a adequada limpeza dos ambientes, evitando acúmulo de pó e favorecimento de ácaros e fungos, a fim de reduzir crises alérgicas.

Dar especial atenção às crianças e idosos, monitorando principalmente a questão de hidratação e doenças respiratórias.

Reduzir ou suspender, se possível, as atividades físicas nos períodos mais quentes do dia.

Dar preferência a refeições leves.

Usar roupas leves, chapéu ou boné.



Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.