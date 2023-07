"Andava estressado antes de morrer", diz filha de PM encontrado em poço

D Darcianne Diogo

Jacob saiu de casa em um carro ainda não identificado junto a outra pessoa. Até o momento, sabe-se que o veículo era clonado. - (crédito: Arquivo pessoal)

Dias antes de ser assassinado, o policial militar aposentado Jacob Vieira da Silva, 62 anos, apresentou um comportamento estranho e indiferente, segundo contou ao Correio a filha dele, Catiane Silva, 32. Querido por moradores do Entorno, amigos e familiares, o servidor público foi morto e teve o corpo jogado dentro de uma cisterna, em uma chácara localizada no Parque Estrela Dalva 3, na Cidade Ocidental (GO), no Entorno do DF.

Catiane é filha única de Jacob e conta que o pai não tinha inimigos. “Ele estava estressado nos últimos dias. Percebi isso pelo tom de voz dele e tem a questão da quantia que ele emprestou para uma pessoa. Não sabemos a troco de quê e para quê. Mas ele não era agiota”, afirma.

A quantia citada pela filha é de quase R$ 1 milhão. Conforme o Correio revelou em primeira mão, Jacob emprestou o montante para um homem que conhecia há cerca de três meses. Até o momento, ninguém foi preso. “Meu pai era uma pessoa bondosa, querido por todos. Quem o conhecia, se encantava por ele”, lamenta. Jacob será enterrado nesta quinta-feira (20/7). O horário e local não foram divulgados.

Jacob é um dos sócios da Cooperativa de Transportes de Cidade Ocidental (Cooptrocid-GO) e, no dia em que desapareceu, teria duas vistorias agendadas, em Planaltina de Goiás. No entanto, os carros teriam sido levados para a Cidade Ocidental. À reportagem, um colega de Jacob afirmou que ele não chegou em nenhum dos dois endereços. Imagens das câmeras de segurança mostraram o servidor entrando em um carro branco, na porta de casa, em Santa Maria.

No começo da tarde dessa terça-feira (18/7), durante as buscas pelo corpo na chácara, cães farejadores apontaram para fortes indícios da presença de um cadáver no local. Foram mais de três horas para retirar a água do poço e facilitar a entrada das equipes dos bombeiros, que conseguiram localizar o cadáver. O laudo do Instituto de Medicina Legal (IML) vai determinar a causa da morte. O corpo de Jacob estava envolto em um plástico e preso em uma pedra de concreto.

A casa onde o corpo foi encontrado pertence ao filho da ex-mulher de Jacob, também considerado filho de criação. O caso é investigado pela 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria). Segundo o delegado Renato Martins, as investigações estão em andamento e, no momento, não serão repassadas mais informações. “Trabalhamos com alguns suspeitos”, frisou.



