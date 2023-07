Corpo encontrado em cisterna preso em concreto é de PM desaparecido

DD Darcianne Diogo

Corpo encontrado em poço é de PM desaparecido; cadáver estava lacrado com plástico e preso em concreto - (crédito: Darcianne Diogo/CB/D.A.Press)

O corpo encontrado dentro de uma cisterna em uma chácara da Cidade Ocidental (GO), no Entorno do DF, é o do policial militar aposentado Jacob Vieira da Silva, 62 anos. Ele estava desaparecido desde a segunda-feira passada (10/7), após sair de casa, em Santa Maria.

O PM teve o corpo envolto em um plástico e preso em um concreto. No local, familiares acompanhavam o trabalho da polícia. O Correio apurou que a chácara onde foi encontrado o corpo pertence ao filho da ex-mulher de Jacob, também considerado filho de criação. Policiais chegaram ao local após o recebimento de uma denúncia anônima. Desde a noite dessa segunda-feira (17/7), as equipes vasculharam o local. Na tarde desta terça-feira (18/7), bombeiros usaram cães farejadores. Os cachorros apontaram para fortes indícios da presença de um cadáver no local.

Jacob saiu de casa em um carro ainda não identificado junto a outra pessoa. Até o momento, sabe-se que o veículo era clonado. (foto: Arquivo pessoal)

O caso é investigado pela 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria). Segundo o delegado Renato Martins, as investigações estão em andamento e já trabalha com suspeitos.

Ligação misteriosa

Jacob estava desaparecido desde 10 de julho, quando saiu de casa, em Santa Maria. Imagens das câmeras de segurança registraram o policial entrando em um veículo branco dirigido por outra pessoa.

Antes de desaparecer, o servidor recebeu uma ligação misteriosa pelo celular pedindo para que ele saísse de casa. Ao Correio, familiares do PM informaram que a ligação ocorreu pouco antes das 14h de segunda. Pelo telefone, Jacob teria dito: “Estou saindo aí fora”. Depois disso, pegou a arma, colocou na cintura e saiu da residência. Até o momento, os parentes sabem que o policial entrou em um Ford Ka branco, mas desconhecem quem seria o motorista e o destino.

Notícias pelo celular

