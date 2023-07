Rede de proteção vai garantir suporte aos órfãos do feminicídio

JC João Carlos Silva*

A Rede Distrital de Proteção aos Órfãos do Feminicídio será responsável por direcionar a atuação do poder público para promover suporte a crianças e adolescentes órfãos de mulheres vítimas de feminicídio, em ocorrências de violência doméstica e discriminação de gênero. A iniciativa foi anunciada na última terça-feira (18/7) pelo Governo Federal do Distrito Federal (GDF) e assinada pela governadora em exercício Celina Leão.

Segundo Celina, o objetivo da proposta é dar apoio a pessoas que continuam sofrendo as consequências da violência. “É um crime continuado, porque não finaliza no momento do crime. As crianças e a família continuam sendo vítimas”, afirma a governadora interina.

Como parte das políticas de enfrentamento ao feminicídio, a ação determina as competências da rede distrital de promoção das políticas integradas de atenção e proteção aos órfãos do feminicídio no âmbito do Distrito Federal e os órgãos que integram a composição.

Farão parte da rede diferentes secretarias que atuam na área de desenvolvimento social e econômico, educação, esporte, justiça, entre outras. O Ministério Público do DF e Territórios, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) e a Defensoria Federal também compõem as organizações integrantes.



