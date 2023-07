Interdição começa nesta quinta-feira (20) na Avenida Hélio Prates

HS Hítalo Silva*

Objetivo das obras é melhorar o fluxo diário de veículos no local - (crédito: Pedro Marra/CB/D.A. Press)

A Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF) divulgou que amanhã (20/7), a partir das 8h30, o trecho viário entre o Pistão Norte e a Avenida Helio Prates será totalmente interditado. Em função disso, o fluxo de veículos será desviado para a pista contrária em direção à Ceilândia e apenas uma faixa ficará disponível para cada sentido da via. Os motoristas que trafegarem no local devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização. Não haverá alterações no transporte público.



Esta será a primeira série de interdições que serão adotadas, nos mesmos moldes, até a junção entre as vias que ligam o Pistão Norte com a Avenida Hélio Prates. “Com o avanço da obra, liberaremos o trecho concluído e interditamos os outros 400 metros até chegarmos ao Pistão Norte.” explicou o engenheiro da SODF, Alex Sidney Costa e Silva.

Segurança

Diferentemente das interdições que ocorreram em outras obras, a secretaria divulgou que, desta vez, será necessário o fechamento das três faixas da via para garantir a segurança no tráfego viário e, também, a segurança técnica dos funcionários da obra. “Nesse ponto, as redes de drenagens estão localizadas em profundidades superiores a seis metros, o que exigirá bocas de valas de pelo menos 8,5 metros de largura. Além disso, identificamos adutoras da Caesb próximas à vala de drenagem, que devem ser cuidadosamente preservadas para não prejudicar no abastecimento da população ", detalha o engenheiro.

* Estagiário sob supervisão de Hylda Cavalcanti

