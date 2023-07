Vândalos que depredaram academia em Planaltina são identificados

DD Darcianne Diogo CS Carlos Silva*

Os dois vândalos que depredaram uma academia comunitária de Planaltina foram identificados pela 31ª DP (Planaltina) na tarde desta quarta-feira (19/7). O ato de vandalismo, ocorrido no início deste mês causou indignação entre os moradores e chamou a atenção das autoridades, que passaram a apurar o caso, em busca dos responsáveis.

Na madrugada do dia 2/7, João Vitor Silva Alves e um menor infrator identificado pelas iniciais J.F.S foram filmados por câmeras de segurança depredando os instrumentos usados pelo moradores locais para a prática de exercícios físicos. A ação durou cerca de 10min, mas causou um grande estrago.

Agora, os vândalos prestarão esclarecimentos e responderão pelos danos causados à academia comunitária. Alves responderá por corrupção de menores e dano qualificado, e pode pegar uma pena de 1 ano a seis meses de reclusão.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado

