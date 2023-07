PM assassinado sofreu perfuração e foi estrangulado, aponta laudo do IML

DD Darcianne Diogo

Jacob saiu de casa em um carro ainda não identificado junto a outra pessoa. Até o momento, sabe-se que o veículo era clonado. - (crédito: Arquivo pessoal)

Laudo do Instituto de Medicina Legal (IML) revelou que o policial militar aposentado Jacob Vieira da Silva, 62 anos, encontrado morto dentro de uma cisterna, no Parque Estrela Dalva 3, na Cidade Ocidental, na terça-feira (18/7), sofreu traumatismo craniano encefálico e foi vítima de um instrumento perfuro contundente e estrangulamento. As informações foram repassadas ao Correio por familiares.

Na noite de segunda-feira (17/7), policiais receberam uma denúncia informando sobre um suposto corpo dentro de um poço, em uma chácara localizada no Parque Estrela Dalva 3. Policiais civis, militares e bombeiros estiveram no local, mas devido à profundidade da cisterna, decidiram retomar as buscas na terça-feira (18/7). Após quase três horas, as equipes encontraram o corpo de Jacob enrolado em um plástico e preso a um concreto.

A casa onde o corpo foi encontrado pertence ao filho da ex-mulher de Jacob, também considerado filho de criação. O caso é investigado pela 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria). Segundo o delegado Renato Martins, as investigações estão em andamento e, no momento, não serão repassadas mais informações. “Trabalhamos com alguns suspeitos”, frisou.

Sumiço



Jacob desapareceu na tarde de segunda-feira passada (10/7). As imagens das câmeras de segurança mostraram o PM entrando em um Ford Ka branco. Depois disso, não foi mais visto.

Segundo o relato de familiares, dias antes de sumir, o policial militar emprestou uma quantia de quase R$ 1 milhão para um homem que conhecia há cerca de três meses. Os fatos estão sob investigação.

Jacob é um dos sócios da Cooperativa de Transportes de Cidade Ocidental (Cooptrocid-GO) e, no dia em que desapareceu, teria duas vistorias agendadas, em Planaltina de Goiás. No entanto, os carros teriam sido levados para a Cidade Ocidental, mas ele não chegou em nenhum dos dois endereços.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.