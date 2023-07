Mega-Sena: bolão da Asa Sul acerta cinco dezenas e ganha R$181 mil

CB Correio Braziliense

O próximo sorteio da Mega-Sena será no sábado (22/7). - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Um bolão feito na Asa Sul, registrado na Lotérica A Chave da Sorte, na quadra 108, acertou cinco dezenas da Mega-Sena 2612, sorteada nesta quarta-feira (19/7), e ganhou a bolada de R$181,4 mil. A aposta foi feita com 10 cotas. Outros dois sortudos do Distrito Federal fizeram a quina com apostas simples, e cada um vai levar para casa R$ 90 mil.

Um dos jogos vencedores foi registrado em canal eletrônico da Caixa e o outro, na Loteria Caixa do Terraço Shopping. As apostas simples custam apenas R$ 4,50.

Os números sorteados nesta quarta-feira (19/7), foram, 20 - 27 - 34 - 44 - 50 e 54. O prêmio principal, que estava acumulado em R$ R$ 49.260.663,27, não teve ganhadores e subiu para R$ 60 milhões.

Em todo o Brasil, 50 apostas acertaram a quina da Mega-Sena e faturaram, no mínimo, R$ 90 mil. Na quadra, 3.638 apostas ganharam R$ 1,7 mil.

O próximo sorteio da Mega-Sena será no sábado (22/7), a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube e Facebook da Caixa e da RedeTV e o canal de TV aberto da RedeTV. O resultado você acompanha em tempo real no site do Correio Braziliense.

