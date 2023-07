Detran-DF divulga esquema de trânsito para o Capital Moto Week; confira

CB Correio Braziliense

Com expectativa de público acima de 800 mil pessoas e 350 mil motos, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) divulgou o esquema de trânsito para quem visitar o Parque de Exposições da Granja do Torto durante o Capital Moto Week, entre os dias 20 e 29 de julho.

As equipes de fiscalização atuarão nas imediações do evento e ao longo da via do Parque de Exposição Agropecuária do Torto. Para garantir segurança aos participantes, os agentes de trânsito colocarão sinalização e painéis de mensagem ao longo da via e no estacionamento principal do evento para informar aos condutores sobre o trânsito. Para isso, serão montados Pontos de Controle de Trânsito (PCTran) e viaturas estarão policiamento ostensivo durante todo o evento.

Vale ressaltar que não será permitido estacionar ao longo das vias. Haverá fiscalização para coibir irregularidades que comprometam a segurança no trânsito, principalmente as relacionadas com estacionamento irregular, condução sem capacete e direção sob efeito de álcool.

Interdições









O estacionamento que fica no canteiro central, em frente ao estacionamento principal do evento, será utilizado como espaço exclusivo para motoristas de táxis e transporte por aplicativo. Por isso, o retorno neste local será utilizado exclusivamente para esses veículos.

A entrada dos motociclistas com garupa será feita pelo portão lateral do evento, após o estacionamento principal. Enquanto isso, os motociclistas sem garupa entrarão pela lateral do Parque de Exposições, após a Associação dos Criadores do Planalto. Haverá painéis do Detran-DF e pórticos do organizador para direcionar o fluxo.

No estacionamento principal do evento, haverá um espaço exclusivo para as forças de segurança, além de uma ampla área de embarque e desembarque para que os veículos não parem ao longo da via e interrompam o fluxo. Próximo à entrada de pedestres do evento, será reservada uma área para idosos e pessoas com mobilidade reduzida.









