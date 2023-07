Secretaria de Saúde amplia sistema de monitoramento de medicamentos na rede pública

CB Correio Braziliense

Toda a equipe de sa?de do HRSM ficou alegre com a expans?o do sistema monitora o fluxo de medicamentos - (crédito: Renato Alves/Ag?ncia Bras?lia)

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, anunciou a ampliação do sistema de rastreamento de medicamentos na rede pública de saúde do DF. A declaração foi feita na manhã desta quarta-feira (19/7), em visita ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), pioneiro no uso do modelo e onde cerca de 11 mil pessoas são beneficiadas mensalmente pela iniciativa, que agora será disponibilizadas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e no Hospital de Base.

A medida está em fase de testes e tem como objetivo garantir maior segurança e eficiência no gerenciamento dos estoques de medicamentos da rede pública de saúde. O sistema monitora o fluxo de medicamentos através de um mapa, que acompanha o remédio desde origem até a chegada ao paciente. Com isso, o profissional de saúde também pode saber, por exemplo, que medicação o paciente tomou, que horas e em que quantidade.

Juracy Cavalcante Lacerda Júnior também comemorou a expansão do projeto, que para ele é uma forma de modernizar a administração e segurança da medicação adquirida pelos usuários. Para ele, a medida traz benefícios não só à população, mas também aos cofres públicos, que economizarão, com a ampliação do modelo para outras unidades.

