"Temos que chegar a zero para ser exemplo", diz Avelar sobre feminicídios

Na abertura do seminário Combate ao feminicídio: Responsabilidade de todos, promovido pelo Correio, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar, disse que, para que o DF seja exemplo no tema, é preciso que o índice desse crime tão brutal chegue a zero.



"Só a redução não é o bastante. Temos que chegar a zero para servir de exemplo", avaliou. "Sob a ótica da segurança pública, temos que tratar tanto a questão preventiva quanto a repressiva. Se fizermos o recorte apenas do último, poderíamos dizer que temos bons números. Todos os autores foram identificados e presos. Mas isso não é suficiente", complementou o gestor.

Por isso, o secretário colocou a denúncia como uma das formas de mudar a cultura machista do DF e do Brasil. "Denuncie. Temos que ser parceiros para conseguir a mudança cultural que buscamos", comentou. "O DF tem uma grande oportunidade de servir como exemplo para todo o país. Tenho a esperança de que tenhamos aqui, com os feminicídios, algo como temos com as faixas de pedestres", comparou o gestor.

Programação

Esta é a segunda edição do seminário Combate ao Femincídio: Uma Responsabilidade de Todos. Logo após a abertura do evento, a delegada-chefe da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), Letízia Lourenço, vai participar de um pré-painel. Em seguida, acontece o primeiro painel, que tem como tema “Punição mais severa é o caminho?” e contará com as presenças de: Antônia Carneiro, defensora pública chefe do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres; Cristina Tubino, presidente da Comissão de Enfrentamento da Violência Doméstica da OAB-DF; Daniel Bernoulli, promotor de Justiça do DF; e Beatriz Figueiredo, perita criminal e diretora da Divisão de Perícias Externas do Instituto de Criminalística.

Logo após, a integrante da Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) e ativista da Frente de Mulheres Negras do DF, Vera Lúcia Santana Araújo, fará a abertura do último painel do seminário, que debaterá as “Redes de apoio contra a violência: educar para transformar”. Os convidados são: Rita Lima, assessora internacional do Ministério das Mulheres; Ben-Hur Viza, representante do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres do Núcleo Bandeirante; Wânia Pasinato, assessora sênior na área de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da ONU Mulheres Brasil; e Majorie Chaves, coordenadora do Observatório POP Negra da UnB.