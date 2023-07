PG Pablo Giovanni

16/03/2023 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Cidades. O governador Ibaneis Rocha (MDB) retornou ao Palácio do Buriti. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) antecipou o retorno dos 15 dias de férias para comparecer à solenidade do reajuste das forças de segurança do DF. O evento ocorrerá no Palácio do Planalto, na manhã desta sexta-feira (21/7), com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O chefe do Executivo local chega nesta quinta-feira (20/7) ao DF.

A Medida Provisória (MP) que trata do reajuste de 18% das forças de segurança foi publicado nessa terça-feira (18/7) em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). Como Lula estava de viagem para a Bélgica, quem assinou foi o presidente em exercício Geraldo Alckmin (PSB).

Como o reajuste foi parcelado em duas vezes, a primeira parcela irá cair na conta dos policiais militares, civis e bombeiros no início de agosto. Os outros 9% serão pagos em janeiro de 2024.

Solenidade

Conforme o Correio antecipou, uma solenidade ocorrerá no Palácio do Planalto na sexta (21/7), com a presença de todas as forças, autoridades e do presidente Lula. Lá, será celebrado o reajuste concedido. Agora, com a sanção da medida provisória (MP), o texto retornará ao Congresso Nacional para se converter definitivamente em lei ordinária.

Todos os estudos foram apresentados mostrando que o Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) tem capacidade para custear o reajuste que representa uma despesa extra de quase R$ 1 bilhão por ano, a partir de 2024, sendo o mesmo valor previsto para 2025. Na PMDF, os subtenentes terão um reajuste de 32,7%. Com isso, o valor da Vantagem Pecuniária Especial (VPE) chegará a R$ 8.489,56. Os segundo-tenentes vão receber um incremento salarial de 19,1%.

Nos cargos da PCDF, os ocupantes das classes especiais de delegados, perito criminal e perito médico-legista terão reajuste de 24,01%. Dessa forma, as três categorias passarão a ter um teto de R$ 30.542,92 no subsídio.

Férias

O chefe do Executivo local viajou para a Grécia, onde celebrou o aniversário em 10 de julho, ao lado da primeira-dama Mayara Noronha e dos filhos. No período, a vice-governadora Celina Leão (PP) exercia o cargo de governadora em exercício.

A decisão de retornar é porque Ibaneis foi um dos responsáveis por negociar o reajuste, ainda na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O retorno do chefe do Executivo ao cargo estava previsto para ocorrer no domingo (23/7).

