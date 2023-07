Ministério das Mulheres defende educação para prevenir feminicídio

MS Mariana Saraiva

Rita Lima - Assessora Internacional do Ministério das Mulheres - (crédito: Minervino Jr.)

A assessoria internacional do Ministério das Mulheres é uma das participantes do segundo painel do seminário Combate ao feminicídio: uma responsabilidade de todos. A respeito das redes de apoio contra a violência, Rita defendeu a educação como ferramenta para chegar à raiz do problema e atuar na prevenção. “Se não mudáramos a cultura não é possível falar em transformação, precisamos mudar essa cultura machista, que submete as mulheres a todas as formas de violência”, disse a integrante do Ministério da Mulher.

Seminário

O Correio Braziliense realiza, nesta quinta-feira (20/7), a segunda edição do seminário "Combate ao feminicídio: uma responsabilidade de todos". A ideia é reunir autoridades e especialistas das áreas social e jurídica para debater soluções e caminhos para o enfrentamento à onda de crimes contra as mulheres que tem assolado o Distrito Federal.

O debate também é transmitido ao vivo pelas redes sociais do Correio: Facebook e YouTube.