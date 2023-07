Feminicídio: Punição não resolve, mas é necessária, reflete promotor do DF

JC João Carlos Silva*

Daniel Bernoulli, promotor de Justiça do DF

O Distrito Federal apresentou, nos últimos anos, avanços no combate a violência contra a mulher, como a categorização do crime de feminicídio ou mesmo a capacidade de identificar agressores. No entanto ainda é necessário conseguir identificar as falhas do poder público garantir a segurança das vítimas de feminicídio. É o que avalia o promotor de Justiça do DF Daniel Bernoulli.



No seminário promovido pelo Correio Braziliense nesta quinta-feira (20/7), representantes de diferentes áreas do direito e da segurança publica discutiram se a maior severidade é um caminho para combater o feminicídio.

“Hoje temos uma ideia melhor da investigação e da forma de punir, mas não estamos vendo tudo”, declara o promotor. Daniel também ressalta a necessidade de punição em casos de feminicídio tentado, em que a vitima sobrevive, além dos casos motivados por misoginia.













Painel

O evento incluiu exposições a respeito de ações necessárias para coibir a violência de gênero. Além disso, a presidente da Comissão de Enfrentamento da Violência Doméstica da OAB/DF, Cristina Tubino, refletiu sobre pontos relevantes e pouco citados a respeito do tema. O evento também contou com os relatos de Beatriz Figueiredo, perita criminal e diretora da Divisão de Perícias Externas do Instituto de Criminalística.

