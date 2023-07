Detran promove leilão on-line de carros e motocicletas nos dias 24 e 25

CB Correio Braziliense

Detran realiza leilão on-line com mais de 1,1 mil veículos conservados e sucatas, que estão recolhidos em oito pátios, em Belo Horizonte - (crédito: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizará, nos dias 24 e 25 de julho, o leilão on-line de 1.219 veículos. Os veículos conservados, propícios à circulação, podem ser adquiridos por pessoas físicas e jurídicas. Os automóveis classificados como sucatas só podem ser entregues por empresas do ramo de peças usadas.

Na segunda-feira (24) serão leiloadas 847 sucatas e na terça-feira (25) 372 veículos apresentados aptos para a circulação. Após ganhar o leilão, o consumidor deve realizar 20% do valor completo, com acréscimo de 5% referente à comissão do leiloeiro, que podem ser realizados por transferência bancária ou PIX. O valor restante pode ser realizado por meio de boleto bancário, transferência e PIX

Os interessados em ver os automóveis presencialmente podem ir ao pátio da FlexLeilões, localizado no STRC sul, Trecho 02, Conjunto B, Lote 02/03 ( próximo ao Detran do SIA), até sexta-feira (21), das 8h30 às 17:30.

Para participar

As inscrições serão feitas no site da FlexLeilões até sexta-feira (21). Os documentos necessários para Pessoas Físicas são o RG, CPF e comprovante de endereço contendo o CEP. Pessoas jurídicas devem apresentar o Contrato Social ou documento equivalente, CNPJ, comprovante de inscrição e situação cadastral atualizada emitida nos últimos trinta dias, além do RG e CPF do representante legal.

Para solicitar o automóvel

Após a compra, os veículos entregues estão previstos no mês de agosto e setembro. Automóveis conservados entre 14 e 23 de agosto, Sucatas entre 2 e 11 de agosto. Os veículos registrados em outros estados serão entregues de 28 de agosto a 6 de setembro. Para mais informações acesse o site detran.df.gov.br.

*Com informações do Departamento Estadual de Trânsito