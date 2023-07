O racismo como fator de risco na violência contra a mulher

NG Naum Giló

Marjorie Chaves coordenadora do observatório pop negra da UNB, falando no evento "Combate ao Feminicídio: uma responsabilidade de todos", com moderação dos jornalistas Ana Maria Campos e Carlos Alexandre. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A coordenadora do Observatório Pop Negra da Universidade de Brasília (UnB), Marjorie Chaves, foi uma das especialistas a falar na segunda edição do Correio Debate, com o tema Combate ao Feminicídio: responsabilidade de todos. No painel Redes de Apoio contra a violência: educar para transformar, Marjorie destacou a importância do recorte de raça na problemática da morte de mulheres em razão de gênero.

A coordenadora do observatório avalia que, sim, o feminicídio é um problema que atinge mulheres dos mais diversos grupos sociais, mas são as mulheres negras, que em sua maioria são moradoras de periferias e que têm trabalhos precários, a maior parte entre as vítimas fatais da violência, seja feminicídio ou outros tipos de homicídio. O racismo, segundo a Marjorie, é um agravante na vivência dessas mulheres.

“Falamos aí de uma interseccionalidade de gênero, de raça e de classe. Essas mulheres têm uma dificuldade muito grande de acessar os instrumentos legais de proteção”, aponta.

“Quando a gente fala de feminicídio, ou mesmo da Lei Maria da Penha e de todas as políticas que se desdobram desse instrumento legal, a gente está deixando de falar sobre racismo. Nem na Maria da Penha e nem na lei do feminicídio é colocado o racismo como fator de violência, de algo que pode provocar, incitar ou incidir na forma que aquela mulher é assassinada”, observa.

Para Marjorie Chaves, é preciso entender os motivos de haver essas diferenças entre as mulheres brancas e negras quando o assunto é violência de gênero. “Existem instrumentos legais e políticas públicas que estão alcançando principalmente as mulheres brancas, mas não têm trazido nenhum benefício para as mulheres negras. Existe uma grande falha nessa lei, que ainda não é interseccional nos termos dos seus instrumentos e de seu funcionamento”, afirma.